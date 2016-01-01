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バレー女子日本、中国に敗れる アジア杯１次リーグ

更新日時：2016年9月16日(金) AM 09:09
　バレーボール女子のアジア・カップは１５日、ベトナムのビンフックで行われ、１次リーグＢ組で２３歳以下の代表で臨む日本は中国に２―３で敗れ、１勝１敗となった。（共同）

 

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