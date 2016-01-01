文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

米女子プロバスケ、渡嘉敷２得点 マーキュリー戦に途中出場

更新日時：2016年9月16日(金) PM 04:35
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡ、ストームの渡嘉敷来夢は１５日、敵地でのマーキュリー戦に途中出場し、約１３分間のプレーで２得点、３リバウンドだった。試合は６２―８６で敗れた。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ
  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

群馬県のニュース　週間ランキング

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます