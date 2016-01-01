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大谷の最速記念書を配布 日ハム、２５日の楽天戦で
更新日時：2016年9月16日(金) PM 04:36
日本ハムは２５日に札幌ドームで行われる楽天戦で、プロ野球最速の球速１６４キロをマークした大谷の「最速記録記念書」を来場者全員にプレゼントすると１６日発表した。１３日のオリックス戦で自身の持つ最速記録を更新した。
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