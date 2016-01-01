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サッカー、本田は出場機会なし イタリア１部リーグ

更新日時：2016年9月17日(土) AM 08:39
　【ジェノバ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で本田圭佑が所属するＡＣミランは１６日、アウェーでサンプドリアに１―０で勝った。本田はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。

 

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