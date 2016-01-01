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バスケ、日本はヨルダンに敗れる アジア・チャレンジ

更新日時：2016年9月17日(土) AM 10:59
　バスケットボール男子のアジア・チャレンジは１６日、テヘランで行われ、日本は準々決勝でヨルダンに８０―８７で敗れて５～８位決定戦に回った。（共同）

 

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