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巨人の西村が海外ＦＡ権取得 登録日数が９年

更新日時：2016年9月17日(土) PM 02:34
　巨人の西村は１７日、出場選手登録日数が９年に達して海外フリーエージェント（ＦＡ）権の資格取得条件を満たした。「今は１軍にいさせてもらっているので、何も考えていない」と話した。

 

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