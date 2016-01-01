中日は小熊が５回２／３を４安打１失点で５勝目を挙げた。打線は四回に小熊の２点左前打で先制し、失策絡みで好機をつくった五回は福田の適時打などで３得点。広島はヘーゲンズが５四死球を与えて５回５失点。連勝が４で止まった。