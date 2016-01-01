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ソ６―３オ（１７日） ソフトバンクが３連勝

更新日時：2016年9月17日(土) PM 09:20
　ソフトバンクが３連勝。和田が５回２失点と粘り、リーグ単独トップの１５勝目を挙げた。一回に中村晃の適時二塁打などで２点を奪い、六回の松田、八回の内川のソロ本塁打などで加点した。オリックスのディクソンは１０敗目。

 

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