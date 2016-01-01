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大雨で一時運転見合わせ 山陽新幹線

更新日時：2016年9月17日(土) PM 11:54
　ＪＲ西日本は１７日、広島市佐伯区に設置した雨量計が規制値に達したため、午後９時４５分ごろから山陽新幹線広島―新岩国間で上下線の運転を一時見合わせた。約１時間後に運転を再開し、速度を落として運行した。

 

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