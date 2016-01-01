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サッカー、ハーフナーらフル出場 オランダ１部リーグ

更新日時：2016年9月18日(日) AM 09:44
　サッカーのオランダ１部リーグは１７日に各地で行われ、デンハーグのハーフナー・マイクは１―４で敗れた敵地でのトウェンテ戦、フィテッセの太田宏介は２―０で勝利した本拠地でのゴーアヘッド戦、ヘーレンフェインの小林祐希は３―０で勝利した敵地でのローダ戦にいずれもフル出場した。（共同）

 

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