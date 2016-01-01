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松坂の登板、雨で流れる ウエスタン・リーグ

更新日時：2016年9月18日(日) PM 04:58
　昨夏の右肩手術からの復活を目指すソフトバンクの松坂は１８日のウエスタン・リーグの中日戦（ナゴヤ球場）に登板予定だったが、降雨中止となった。倉野投手総合巡回コーチは２３日からタマホームスタジアム筑後で行われるウエスタン・リーグの阪神３連戦での起用を示唆し、今季中の１軍登板については「可能性がゼロになったわけではない」と述べた。

 

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