文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

日４―２ロ（１８日） 日本ハムが快勝

更新日時：2016年9月18日(日) PM 05:43
　日本ハムは投打がかみ合い快勝した。１―１の三回に大谷が右前適時打を放ち、四回にはレアードの３７号ソロなどで２点を加えた。高梨は６回１失点の好投で初の１０勝目を挙げた。ロッテはこのカード３年連続の負け越しとなった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ
  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

群馬県のニュース　週間ランキング

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます