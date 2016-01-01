日本ハムは投打がかみ合い快勝した。１―１の三回に大谷が右前適時打を放ち、四回にはレアードの３７号ソロなどで２点を加えた。高梨は６回１失点の好投で初の１０勝目を挙げた。ロッテはこのカード３年連続の負け越しとなった。