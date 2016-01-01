楽天が連敗を３で止め、４位に浮上した。安楽が８回１失点で２勝目。二回に島内の犠飛などで２点を先取すると、その後も着実に加点し六回にはペレスが３ラン。今季最多の２０安打を放った。西武は楽天戦で初の負け越しが決まった。