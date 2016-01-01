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首位札幌、引き分けて勝ち点７０ Ｊ２第３２節

更新日時：2016年9月18日(日) PM 09:47
　明治安田Ｊ２第３２節（１８日・トランスコスモススタジアム長崎ほか＝１１試合）首位札幌は長崎と０―０で引き分け、勝ち点７０とした。松本は群馬と１―１で引き分け、同６１で２位をキープ。３位Ｃ大阪は北九州を１―０で下し、同６０とした。

 

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