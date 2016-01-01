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巨人、１０年連続でＣＳ進出 セ・リーグ

更新日時：2016年9月18日(日) PM 09:26
　セ・リーグは１８日、４位ヤクルトが中日に１―８で敗れ、雨で試合が中止となった２位巨人の３位以上が確定し、クライマックスシリーズ（ＣＳ）進出が決まった。巨人はＣＳが創設された２００７年から１０年連続での出場となった。

 

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