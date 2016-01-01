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独サッカー、宮市は後半途中に退く ２部リーグ・ザンクトパウリ

更新日時：2016年9月18日(日) PM 10:16
　サッカーのドイツ２部リーグで、宮市亮のザンクトパウリは１８日、敵地で山田大記のカールスルーエと１―１で引き分けた。宮市は先発し、後半２０分までプレー。山田はベンチ外だった。（共同）

 

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