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サッカー、吉田は出番なし 英プレミアリーグ

更新日時：2016年9月19日(月) AM 12:34
　【サウサンプトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで吉田麻也が所属するサウサンプトンは１８日、ホームでスウォンジーを１―０で下した。吉田はベンチ入りしたが出場機会はなかった。

 

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