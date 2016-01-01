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サッカー、南野は出番なし オーストリア１部

更新日時：2016年9月19日(月) AM 08:31
　サッカーのオーストリア１部リーグで、南野拓実のザルツブルクは１８日、ホームでオーストリア・ウィーンを４―１で下した。南野はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。（共同）

 

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