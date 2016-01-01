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サッカー、長友は出場機会なし イタリア１部リーグ

更新日時：2016年9月19日(月) AM 08:22
　【ミラノ（イタリア）共同】サッカーのイタリア１部リーグ（セリエＡ）で長友佑都のインテル・ミラノは１８日、６連覇を狙うユベントスに本拠地で２―１と逆転勝ちした。長友はベンチ入りしたが、出場機会はなかった。ユベントスは初黒星。

 

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