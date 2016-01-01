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米男子ゴルフ、岩田は１２位 下部ツアー

更新日時：2016年9月19日(月) AM 09:15
　米男子ゴルフの下部ツアー、アルバートソンズ・ボイス・オープンは１８日、アイダホ州ボイスのヒルクレストＣＣ（パー７１）で最終ラウンドが行われ、１４位で出た岩田寛は６８で回って通算１３アンダー、２７１の１２位だった。昨季の日本ツアー賞金王、金庚泰（韓国）は５アンダーの５３位。マイケル・トンプソン（米国）が２３アンダーで優勝した。（共同）

 

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