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トライアスロン、古谷が２６位 世界シリーズ最終戦

更新日時：2016年9月19日(月) AM 11:52
　トライアスロンの世界シリーズ最終戦は１８日、メキシコのコスメルで男子が行われ、古谷純平（三井住友海上）は１時間４９分５７秒で２６位だった。田山寛豪（ＮＴＴ東日本・ＮＴＴ西日本・流通経大職）は５５位。（共同）

 

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