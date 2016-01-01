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米女子バスケ、渡嘉敷は１４得点 レギュラーシーズン最終戦

更新日時：2016年9月19日(月) PM 12:07
　米女子プロバスケットボールＷＮＢＡでストームの渡嘉敷来夢は１８日、本拠地シアトルでレギュラーシーズン最終戦のスカイ戦に途中出場し、約１７分のプレーで１４得点だった。既にプレーオフ進出を決めていたチームは８８―７５で勝って７位が確定し、２１日の１回戦でドリームと戦う。（共同）

 

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