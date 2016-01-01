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日３―１ロ（１９日） 日本ハムが８０勝到達

更新日時：2016年9月19日(月) PM 05:37
　日本ハムが３連勝で８０勝にリーグ一番乗り。加藤が６回を１安打無失点の好投で６勝目を挙げた。一回に大谷の左邪犠飛で１点を先制し、四回に中島の２点適時打で加点した。ロッテは３連敗。九回に粘りを見せたが及ばなかった。

 

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