日本ハムが３連勝で８０勝にリーグ一番乗り。加藤が６回を１安打無失点の好投で６勝目を挙げた。一回に大谷の左邪犠飛で１点を先制し、四回に中島の２点適時打で加点した。ロッテは３連敗。九回に粘りを見せたが及ばなかった。