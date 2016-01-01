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ロッテ・荻野は右太もも肉離れ 全治３週間

更新日時：2016年9月20日(火) PM 05:06
　ロッテの荻野が２０日、右太ももの肉離れで出場選手登録を外れた。１９日の日本ハム戦の走塁中に痛め、東京都内の病院で全治３週間と診断された。

 

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