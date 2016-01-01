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バレー、日本はタイに敗れ４位 アジア・カップ

更新日時：2016年9月21日(水) AM 01:11
　バレーボール女子のアジア・カップは２０日、ベトナムのビンフックで行われ、２３歳以下の代表で臨んだ日本は３位決定戦でタイに０―３で敗れた。（共同）

 

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