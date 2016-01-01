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欧州サッカー、小林がフル出場 オランダ・カップ１回戦

更新日時：2016年9月21日(水) PM 02:44
　サッカーのオランダ・カップ１回戦で２０日、小林祐希のヘーレンフェインはホームでデグラーフスハップを延長の末、５―１で下した。小林はフル出場し、勝利に貢献した。（共同）

 

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