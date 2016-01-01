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久保は後半途中交代 サッカー、スイス１部

更新日時：2016年9月22日(木) AM 08:12
　サッカーのスイス１部リーグ、ヤングボーイズの久保裕也は２１日、アウェーのファドゥーツ戦に先発し、後半３０分に交代した。試合は０―０で引き分けた。（共同）

 

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