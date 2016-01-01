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東都大学野球は雨天順延
更新日時：2016年9月22日(木) AM 08:26
２２日に神宮球場で予定されていた東都大学野球リーグの東洋大―国学院大、日大―亜大２回戦は雨のため中止となり、２３日に順延された。
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