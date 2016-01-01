文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

女子テニス、土居は２回戦進出 武漢オープン

更新日時：2016年9月26日(月) PM 05:24
　女子テニスの武漢オープンは２６日、中国の武漢で行われ、シングルス１回戦で土居美咲（ミキハウス）は６―７、６―４、３―１となったところで相手のアナスタシア・パブリュチェンコワ（ロシア）が棄権し、２回戦に勝ち上がった。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ
  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

群馬県のニュース　週間ランキング

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます