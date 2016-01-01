文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ボウリング、日本がチーム戦優勝 アジア選手権

更新日時：2016年9月26日(月) PM 05:10
　ボウリングのアジア選手権は２６日、香港で行われ、５人一組の男子チーム戦で佐々木智之（湘南モノレール）新畑雄飛（笹塚ボウル）宮沢拓哉（上武大）和田翔吾（和歌山県海草振興局）安里秀策（東名ボール）の日本が６６３４点で優勝した。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ
  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

群馬県のニュース　週間ランキング

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます