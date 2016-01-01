ボウリングのアジア選手権は２６日、香港で行われ、５人一組の男子チーム戦で佐々木智之（湘南モノレール）新畑雄飛（笹塚ボウル）宮沢拓哉（上武大）和田翔吾（和歌山県海草振興局）安里秀策（東名ボール）の日本が６６３４点で優勝した。（共同）