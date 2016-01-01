文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

Ｊ２第３３節、首位札幌が勝つ 最終日、町田に３―２

更新日時：2016年9月26日(月) PM 09:29
　明治安田Ｊ２第３３節最終日（２６日・札幌ドーム＝１試合）首位の札幌が町田に３―２で勝ち、勝ち点を７３に伸ばした。２位松本とは９差。ジュリーニョが２得点した。町田は同４６のままで８位。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ
  • 上毛新聞を購読する
  • 上毛新聞に広告を載せる

群馬県のニュース　週間ランキング

上毛新聞の特集

URLを携帯へ転送　右のQRコードから上毛新聞モバイルサイト「じょうもばいる」にアクセスできます