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Ｊ２第３３節、首位札幌が勝つ 最終日、町田に３―２
更新日時：2016年9月26日(月) PM 09:29
明治安田Ｊ２第３３節最終日（２６日・札幌ドーム＝１試合）首位の札幌が町田に３―２で勝ち、勝ち点を７３に伸ばした。２位松本とは９差。ジュリーニョが２得点した。町田は同４６のままで８位。
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