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西武・金子侑が右膝痛で離脱 今季最終戦前に

更新日時：2016年9月27日(火) PM 05:17
　５３盗塁で初の盗塁王を狙う西武の金子侑が２７日、右膝裏痛で出場選手登録を外れた。オリックスの糸井とトップを争っている。西武は２８日が今季最終戦。

 

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