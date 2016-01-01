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オリックス・小谷野が左足首手術 復帰まで約８週間
更新日時：2016年9月27日(火) PM 07:30
オリックスは２７日、小谷野が神戸市内の病院で左足首関節クリーニング、遊離骨片除去手術を受けたと発表した。復帰まで約８週間を要する見込み。
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