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テニス、土居は２回戦で敗れる 武漢オープン

更新日時：2016年9月27日(火) PM 08:19
　女子テニスの武漢オープンは２７日、中国の武漢で行われ、シングルス２回戦で土居美咲（ミキハウス）はバルボラ・ストリコバ（チェコ）に７―５、０―６、２―６で敗れた。（共同）

 

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