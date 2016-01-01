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男子テニス、サンティランが敗退 深センオープン

更新日時：2016年9月27日(火) PM 09:06
　男子テニスの深センオープンは２７日、中国の深センで行われ、シングルス１回戦でサンティラン晶はイニゴ・セルバンテス（スペイン）に２―６、６―７で敗れた。（共同）

 

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