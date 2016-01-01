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男子バレー、日本は３位決定戦へ アジア・カップ

更新日時：2016年9月28日(水) AM 01:59
　バレーボール男子のアジア・カップは２７日、タイのナコンパトムで行われ、準決勝で日本はイランに２―３で敗れ、台湾との３位決定戦に回った。（共同）

 

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