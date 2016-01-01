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ボウリング和田マスターズ戦３位 アジア選手権

更新日時：2016年9月28日(水) PM 08:55
　ボウリングのアジア選手権は２８日、香港で行われ、男子マスターズ戦で和田翔吾（和歌山県海草振興局）が３位に入った。変則トーナメントの３位決定戦でマレーシア選手に１９８―２０３で敗れ、決勝に進めなかった。（共同）

 

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