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バレー男子日本、台湾下し３位 アジア・カップ

更新日時：2016年9月28日(水) PM 11:47
　バレーボール男子のアジア・カップは２８日、タイのナコンパトムで行われ、３位決定戦で日本は台湾を３―１で下した。（共同）

 

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