文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

東証、１４５円高 ９時１５分現在

更新日時：2016年9月29日(木) AM 09:14
　２９日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比１４５円７７銭高の１万６６１１円１７銭となった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ