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西武、奈良原と宮地はコーチ退任 来季の契約なし

更新日時：2016年9月29日(木) PM 02:10
　西武は２９日、奈良原浩内野守備・走塁コーチ（４８）と宮地克彦２軍打撃兼外野守備・走塁コーチ（４５）と来季の契約を結ばないと発表した。

 

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