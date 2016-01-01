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ロッテがＰＶを実施 ＣＳファーストステージ

更新日時：2016年9月29日(木) PM 02:22
　ロッテは２９日、ヤフオクドームで１０月８日に始まるクライマックスシリーズ（ＣＳ）ファーストステージのパブリックビューイング（ＰＶ）をＱＶＣマリンフィールドで実施すると発表した。試合開始２時間前の午前１１時に開場し、入場は無料。

 

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