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９月の２軍ＭＶＰに外崎、真砂 

更新日時：2016年9月29日(木) PM 02:22
　イースタン、ウエスタン両リーグは２９日、９月の月間ＭＶＰに西武の外崎とソフトバンクの真砂を選んだと発表した。

 

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