広島の野村祐輔投手が初の最多勝を獲得することが２９日、決まった。今季ここまで１６勝３敗。広島の残り試合が１となり、１５勝を挙げている同僚のジョンソン投手が野村を上回る可能性がなくなったため確定した。野村は最終戦で登板予定はなく、８割４分２厘で勝率第１位と２冠を手中にした。