文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

東証、２４３円安 午前９時１５分

更新日時：2016年9月30日(金) AM 09:19
　３０日の東京株式市場の日経平均株価（２２５種）は午前９時１５分現在、前日終値比２４３円９５銭安の１万６４４９円７６銭となった。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ