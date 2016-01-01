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ラグビー、中島が４試合出場停止 トップリーグ

更新日時：2016年9月30日(金) PM 04:48
　ラグビーのトップリーグは３０日、神戸製鋼のロック中島ヴァカウタイシレリに対し、危険なプレーをしたとして４試合の出場停止処分を科したと発表した。１８日のコカ・コーラとの練習試合で、相手選手の顔面を殴打したため。

 

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