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Ｊ１新潟の伊藤、全治６カ月 左膝靱帯損傷で手術

更新日時：2016年9月30日(金) PM 04:09
　Ｊ１新潟は３０日、ＭＦ伊藤が２９日に左膝前十字靱帯損傷の手術を受け、全治約６カ月と診断されたと発表した。１０日の名古屋戦で負傷した。ＤＦ前野は３０日に左外側半月板断裂の手術を受け、全治約３カ月と診断された。

 

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