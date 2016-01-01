文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

女子テニス日比野が決勝進出 タシケント・オープン

更新日時：2016年9月30日(金) PM 07:11
　女子テニスのタシケント・オープンは３０日、タシケントで行われ、女子シングルス準決勝で２連覇を目指す日比野菜緒（ルルルン）はデニサ・アレルトバ（チェコ）に６―２、６―３で勝ち、決勝に進んだ。（共同）

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ