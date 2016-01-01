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行方不明の邦人女性、遺体で発見 カナダ警察、男逮捕と発表

更新日時：2016年10月1日(土) AM 03:40
　【ニューヨーク共同】カナダ西部バンクーバーの警察は９月３０日、留学中に行方不明になっていた古川夏好さん（３０）＝青森県出身＝の遺体を市内で発見し、男を逮捕したと発表した。

 

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