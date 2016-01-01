文字サイズを変更する
小
中
大
　

全国のニュース

ハーフナーが先制アシスト サッカー、オランダ１部

更新日時：2016年10月1日(土) AM 07:48
　【ズウォレ（オランダ）共同】サッカーのオランダ１部リーグ、デンハーグのハーフナー・マイクは９月３０日、アウェーのズウォレ戦にフル出場し、先制点をアシストした。チームは１―２で逆転負けした。

 

１つ前へ戻る 上毛新聞ニュースHOMEへ