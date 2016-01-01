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独１部、宇佐美はけがでベンチ外 チームは敗戦

更新日時：2016年10月1日(土) AM 08:35
　【ライプチヒ（ドイツ）共同】サッカーのドイツ１部リーグ、アウクスブルクの宇佐美貴史は９月３０日、アウェーのライプチヒ戦でベンチ外だった。チームは１―２で敗れた。クラブによると、宇佐美は２９日の練習で負傷した。けがの程度などは明らかになっていない。宇佐美は１０月のワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選に臨む日本代表に選ばれている。

 

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